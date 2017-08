Sneijder: Mislopen Europees voetbal door PSV en Ajax is teken aan de wand

Recordinternational Wesley Sneijder liet in gesprek met Metro Nieuws weten dat hij zich grote zorgen maakt om het Nederlandse clubvoetbal.

Zowel Ajax als PSV liepen al vroeg in het seizoen grote schade op, zowel de Eindhovenaren als de Amsterdammers komen dit seizoen niet uit op het Europese niveau. Evenals FC Utrecht die het onderspit derfde tegen het Russische Zenit. Alleen Vitesse mag zich staande houden in de Europa League door de winst van de KNVB beker.

In gesprek met Metro Nieuws liet de middenvelder weten: 'Frankrijk kan misschien wel drie gelijkwaardige elftallen opstellen. Blaise Matuidi, Paul Pogba, Antoine Griezmann; als je dat soort spelers ruimte geeft, doen ze wat ze willen.'

'Dan gaat het ineens wel heel erg hard achteruit. Toch zijn er altijd spelers bij die clubs die er bovenuit steken en zich bij Oranje mogen melden. Ook bij het Nederlands elftal zitten we in een overgangsfase, dat is duidelijk. Er zijn veel jonge jongens bij gekomen en die hebben nog niet op het podium gestaan waar het Nederlands elftal hóórt te staan,' sluit Sneijder af.

