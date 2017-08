Aad de Mos snapt helemaal niets van transfer Siem de Jong naar Ajax

Waar Newcastle United middenvelder Siem de Jong vorig jaar nog op huurbasis speelde voor PSV, wordt hij dit seizoen opnieuw teruggehaald door Ajax.

De middenvelder die bij het Engelse Newcastle niet meer kon rekenen op speeltijd, wordt officieel door Ajax gehaald. De Amsterdammers leggen de middenvelder vast tot medio 2020, daar waar Siem de Jong vorig seizoen nog in het shirt speelde van rivaal PSV.

'Dit is niet te geloven. Kenny Dalglish legde me ooit eens uit: 'Je moet geen oud-, geen luie en geen geblesseerde spelers terughalen'. Siem de Jong is niet lui, maar die andere twee aspecten gaan voor hem op. Deze aankoop is niet te volgen,' laat Aad de Mos weten in gesprek met VI.

Nu vindt De Mos ook dat een verkoop van Dolberg wel kan, 'Dat is de enige manier om deze aankoop opeens te rechtvaardigen. Anders is het gewoon overbodig en loopt Siem de Jong straks spelers als Careltje Eiting of Frenkie de Jong in de weg. In een jaar waarin je maar één keer per week een wedstrijd speelt.'

FOX Sports analist Kenneth Perez kan zich echter niet vinden in de mening van Aad, 'Ajax en De Jong is in mijn ogen een prima combinatie. Hij heeft in het verleden ontzettend veel betekend voor de club, onder meer met vier landstitels. Mits hij fit is, kan hij van waarde zijn.'

