Het Engelse Liverpool FC van Jurgen Klopp zet alles op alles om AS Monaco speler Thomas Lemar binnen te halen, een megabod plus speler moet de zaak doen sluiten.

Vervolg: Liverpool biedt 80 miljoen plus Origi voor AS Monaco speler Thomas Lemar

Jurgen Klopp en zijn Liverpool hebben een bedrag van 80 miljoen plus speler Origi over, hiermee moet het Franse AS Monaco akkoord gaan en speler Thomas Lemar verkopen.

Eerder had Liverpool al een bod van 70 miljoen neergelegd bij de Franse kampioen, maar dat werd resoluut van tafel geveegd. Maar Liverpool geeft niet op en komt nu dus met een bod van 80 miljoen plus Origi.

Het is echter nog maar de vraag of AS Monaco akkoord gaat, door het vertrek van Mbappe lijkt Lemar niet te mogen vertrekken bij de Franse kampioen.

Liverpool biedt 80 miljoen plus Origi voor AS Monaco speler Thomas Lemar

Een korte samenvatting: Het Engelse Liverpool FC van Jurgen Klopp zet alles op alles om AS Monaco speler Thomas Lemar binnen te halen, een megabod plus speler moet de zaak doen sluiten..