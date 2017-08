Willem van Hanegem denkt niet dat Nederland donderdag een goed resultaat gaat boeken in het WK-kwalificatieduel met Frankrijk. De voormalig voetballer- en trainer, van 2002 tot 2004 nog assistent van het Nederlands elftal, vindt Frankrijk veel en veel meer kwaliteit hebben.

‘Het is op dit moment niet reëel. Die Fransen kunnen drie elftallen van dezelfde kwaliteit opstellen’, aldus Van Hanegem in Peptalk op Ziggo Sport. Van Hanegem mist sowieso één speler in de selectie van bondscoach Dick Advocaat. ‘Wat mijn opstelling zou zijn? Ik heb veel gewerkt met Erik Pieters. Die speelt al vijf jaar op het hoogste niveau in Engeland ( Stoke City, red.). Die moet je er toch gewoon bij halen? Ik zou hem in ieder geval bij de selectie halen.’





Verder zou Van Hanegem voor Vincent Janssen van Tottenham Hotspur hebben gekozen in plaats van Robin van Persie van Fenerbahce. ‘Het is iemand die niet veel speelt, maar hij werkt zich wel een slag in de rondte’, aldus Van Hanegem over Janssen. Van Hanegem denkt dat voor Nederland een gelijkspel tegen Frankrijk het hoogst haalbare is. ‘Als Nederland gelijkspeelt, hebben ze het gewoon heel goed gedaan.’

Van Hanegem pleit voor Erik Pieters in Oranje

