Dick Advocaat neemt Fosu-Mensah op in Oranje-selectie

Timothy Fosu-Mensah is door bondscoach Dick Advocaat toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal. De negentienjarige verdediger van Crystal Palace vervangt Olympique Lyon-verdediger Kenny Tete, die last heeft van zijn knie.

Fosu-Mensah was eigenlijk geselecteerd voor Jong Oranje, maar omdat Tete niet helemaal fit is, is Fosu-Mensa opgeroepen voor de selectie van Nederland voor de WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije. Tete blijft wel bij de groep van Oranje. Fosu-Mensah, die door Crystal Palace wordt gehuurd van Manchester United, zat nog niet eerder in de selectie van Oranje.





Onlangs werd Nathan Aké (Bournemouth) al vervangen door Bruno Martins Indi (Stoke City). Nederland neemt het donderdag in Parijs op tegen Frankrijk en zondag neemt Nederland het in Amsterdam op tegen Bulgarije. De vervanger van Fosu-Mensah bij Jong Oranje is overigens Damian van Bruggen van VVV-Venlo. Jong Oranje speelt op zijn beurt EK-kwalificatieduels tegen Engeland (vrijdag in Doetinchem) en tegen Schotland (dinsdag 5 september in Glasgow).

