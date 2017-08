Siem de Jong is blij met zijn terugkeer naar Ajax. De 28-jarige middenvelder tekende maandag een driejarig contract bij Ajax en komt over van Newcastle United. De Jong speelde van 2007 tot en met 2014 ook al in het eerste van de Amsterdammers.

Vervolg: De Jong blij met terugkeer: Ik moet de toon zetten

De Jong wist dat hij dit seizoen weinig zou gaan spelen bij Newcastle en wilde dus weg. 'Ik heb in de voorbereiding het idee gekregen dat ik niet echt in de plannen zou voorkomen. Als er een optie zou komen, was dat bespreekbaar. Toen meldde Ajax zich, nu iets meer dan een week geleden. Dat was voor mij een mooie kans. Een plek die ik ken, het voelt toch een beetje als thuiskomen’, zei De Jong op het clubkanaal van Ajax.





De middenvelder, die de laatste drie seizoenen weinig in actie kwam, kon ook naar andere clubs. 'Dat voelde allemaal nog net niet goed. Toen Ajax belde, voelde dat als een ideale stap. Daarom ben ik heel blij dat het nu gelukt is’, vervolgde De Jong, die ook in de jeugdopleiding van De Graafschap speelde. De Jong moet bij Ajax een leidende rol gaan vervullen. 'Ik moet de toon zetten op de training en jonge jongens helpen.'





De Jong is naar eigen zeggen topfit, ondanks een paar moeilijke jaren. 'Ik heb de gehele voorbereiding getraind. Ik ben niet minder fit dan anders en voel me sterk. Ik heb drie moeilijke jaren gehad en ben blij dat ik vorig jaar veel getraind en gespeeld heb zonder geblesseerd te raken. Hopelijk ga ik nog goede jaren meemaken’, aldus De Jong die van medio 2014 tot medio 2016 22 competitieduels voor Newcastle speelde en vorig seizoen tot negentien competitieduels (6 goals) kwam voor PSV op huurbasis.

De Jong blij met terugkeer: Ik moet de toon zetten

Een korte samenvatting: Siem de Jong is blij met zijn terugkeer naar Ajax. De 28-jarige middenvelder tekende maandag een driejarig contract bij Ajax en komt over van Newcastle United. De Jong speelde van 2007 tot en met 2014 ook al in het eerste van de Amsterdammers..