PSV doelman Jeroen Zoet liet na afloop van het gewonnen competitieduel met Roda JC (2-0 red.) weten dat PSV een transfer zou blokkeren.

Vervolg: PSV ontkent uitspraken Zoet: 'Alleen West Ham United concreet'

Jeroen Zoet zou interesse hebben van het Engelse Newcastle United en PSV zou een transfer in de weg staan, maar de Eindhovense grootmacht spreekt maandag dat bericht tegen.

Het Engelse West Ham United zou zich eerder in Eindhoven hebben gemeld voor Jeroen Zoet, The Hammers wilden voor een bedrag van 3 miljoen euro Zoet van PSV overnemen. Zoet zou in Londen de tweede goalie worden, maar PSV wil alleen een hoofdprijs voor een eventueel vertrek van Jeroen Zoet.

