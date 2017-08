De Sloveense UEFA President Aleksander Ceferin denkt eraan om een salarisplafond in te voeren om de selectie te completeren.

Vervolg: Ceferin denkt aan invoering van salarisplafond voor selectie

Tegenwoordig worden spelers voor veel te hoge bedragen en nog gekkere salariseisen vastgelegd, President Aleksander Ceferin denkt eraan om een salarisplafond in te gaan voeren. Wat inhoudt dat clubs een beperkt budget krijgen om salarissen te betalen aan spelers.

In gesprek met Der Kicker liet de Sloveen weten: 'Ik ben niet zeker of het mogelijk is. We maken binnenkort een nieuw voorstel.' Ook liet de UEFA president weten dat er maatregelen moeten worden genomen aan het aantal spelers per selectie.

Bayern München-bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge is ook voor de invoering van het salarisplafond zoals de Sloveen oppert. 'Het gaat niet alleen om een salarisplafond, maar ook om andere maatregelen, zoals het aan banden leggen van de grotte van de selecties of het aanpakken van de huurconstructies,' liet de Duitser weten. 'Er zijn clubs die 22 spelers verhuren. Andere clubs kopen alleen maar spelers om de concurrentie te verzwakken. In Italië heeft een club 103 spelers onder contract staan.'

Ceferin denkt aan invoering van salarisplafond voor selectie

Een korte samenvatting: De Sloveense UEFA President Aleksander Ceferin denkt eraan om een salarisplafond in te voeren om de selectie te completeren..