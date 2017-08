AZ haalt Fredrik Midtsjø naar Alkmaar

AZ heeft de middenvelder Fredrik Midtsjø gecontracteerd. De 24-jarige Noorse middenvelder komt over van het Noorse Rosenborg BK en heeft voor vijf seizoenen getekend in Alkmaar, zo meldt de Alkmaarse club op de website.

Midtsjø begon zijn carrière bij Stjørdals-Blink uit zijn geboorteplaats. De rechtsbenige middenvelder belandde uiteindelijk in de jeugdopleiding van de Noorse topclub en debuteerde medio 2011 voor het eerste elftal. Hij speelde enkele duels voor Rosenborg, maar omdat zijn doorbraak nog even uitbleef werd hij verhuurd aan Ranheim en Sandnes Ulf.

Vanaf april 2015 groeide hij vervolgens uit tot vaste basisspeler van Rosenborg. Hij speelde 142 officiële duels voor Rosenborg en hij scoorde zestien keer. Verder speelde hij tot dusver één interland voor Noorwegen. Midtsjø speelde ook mee in de Europa League-duels met Ajax, waarin de Amsterdammers werden uitgeschakeld.

AZ is zeer blij met de komst van de Noor. 'Midtsjø is technisch zeer vaardig en heeft een groot loopvermogen. De afgelopen drie jaar heeft hij zich als vaste kracht bij Rosenborg, met wie hij twee keer de dubbel won, opgewerkt tot international. Hij is als aanvallende middenvelder een aanwinst voor ons team', aldus directeur Voetbalzaken Max Huiberts.

