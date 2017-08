Newcastle United bied Krul en geld in ruil voor PSV doelman Zoet

PSV doelman Jeroen Zoet zou klaar zijn voor het grotere werk en de overstap naar het buitenland willen maken, alleen nu lijkt dat PSV intern niet bepaald mee wil werken aan een transfer.

Dat PSV nog voor het sluiten van de transfermarkt doelman Zoet niet kwijt lijkt te willen, werkt de club achter de schermen de transfer van Zoet tegen. Dit zorgt voor de nodige frustratie bij de goalie zelf: 'Voor nu ben ik speler van PSV. We hebben vorig jaar afspraken gemaakt met PSV. Tot nu toe worden die om het op een nette manier te zeggen een beetje geblokkeerd helaas. Een aantal clubs haken af vanwege de vraagprijs.'

Zondagavond kwam naar buiten dat het Engelse Newcastle United de goalie van PSV wil overnemen, dit in ruil voor een goede transfersom en doelman Tim Krul. Zoet liet hierover weten: 'Newcastle? Daar heb ik zelfs nog niets van gehoord. Ik heb ambitie en dat weet iedereen. We zullen zien de komende dagen. Mijn telefoon is altijd bereikbaar. Maar zolang ik een speler van PSV ben en zal ik alles geven voor de club.'

