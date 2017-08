PSV heeft al een helft genoeg en wint zakelijk van zwak Roda JC

PSV heeft zondagnamiddag met een zakelijke overwinning de drie punten in Eindhoven gehouden, Roda JC mocht van geluk spreken dat PSV niet extra gas gaf.

PSV opende het duel sprankelend en stond na 9 minuten al via Locadia op de vroege voorsprong in eigen huis, waar Roda JC niets, maar dan ook helemaal niets in te brengen had tegen de Eindhovenaren.

Via Lozano die van dichtbij mocht binnentikken kwam PSV op een 2-0 voorsprong nog voor rust, maar daar was dan ook alles mee gezegd. De tweede helft vertoonde PSV zwak spel en liet het Roda simpelweg gewoon nog overeind, terwijl er aan het doelsaldo gewerkt had moeten worden.

De zakelijke 2-0 overwinning zet PSV onder koploper Feyenoord, beide ploegen hebben nog geen punt verloren in de eerste drie duels.

