Keizer verwacht geen aankopen en verkopen meer

Marcel Keizer hoopte de afgelopen weken nog op flinke versterkingen maar dat lijkt na Maximilian Wöber afgelopen te zijn.

Ajax had graag nog op een extra middenvelder en aanvaller gehoopt, echter lijkt het erop dat Marc Overmars dat niet meer voor elkaar gaat krijgen voordat de window dicht gaat en Ajax lijkt nu tot de winter door te moeten met de huidige selectie.

Eerder deze week sloot Wöber aan, hij kwam over van Rapid Wien voor 7,5 miljoen euro. Ook Luis Manuel Orejuela kwam er achterin bij voor Ajax. Voor in de aanval en op het middenveld haalde Ajax verder geen bekende namen.

Ook verwacht Keizer dat er geen spelers meer weg gaan maar houdt hij wel rekening met de perikelen in de voetbalwereld, vooral het grote geld waar Ajax weinig aan kan doen, zoals bij Davinson Sanchez (40 miljoen, Tottenham Hotspur) en een paar seizoenen terug al met Arkadiusz Milik (32 miljoen, Napoli). Er lijkt nog altijd concrete interesse te zijn in de Deense spits Kasper Dolberg van onder meer Borussia Dortmund en AS Monaco. Bij de eerste club zit oud Ajax-coach Peter Bosz.

