Conte raakt zwakke plekken Koeman en klopt Everton

Ronald Koeman is op tactisch gebied volledig afgetroefd door Antonio Conte, de twee stonden tegenover elkaar in de match tussen Chelsea en Everton in Londen.

Chelsea had vooraf al de beste selectie op papier en met de blessure van Davy Klaassen op het middenveld bij Koeman moest Gylfi Sigurdsson opeens als aanvallende middenvelder fungeren, dat ging niet al te lekker en elke bal van Everton op het middenveld werd dan ook geheel verpest. De aanval van Everton liep niet en de verdediging kon moeilijk omgaan met al die snelle jongens van Chelsea, namelijk Willian, Pedro en spits Álvaro Morata.

Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste klap viel voor Koeman, Francesc Fàbregas scoorde na een half uur op aangeven van de andere Spanjaard Morata, na die goal was Everton helemaal de weg kwijt en kwam het niet meer goed. Net voor rust viel vervolgens ook nog de 2-0 via de assistgever van net: Morata, deze keer op aangeven van de ándere Spanjaard César Azpilicueta.

Chelsea kreeg met Victor Moses en Pedro in de aanval genoeg kansen maar verzuimde het telkens om de verlossende 3-0 te maken, vervolgens greep Everton kleine kansjes maar konden ze nooit de ideale plek vinden om te schieten. In de laatste paar minuten was alleen Dominic Calvert-Lewin dichtbij een 2-1, dat gebeurde echter niet en dat resulteerde in een 2-0 zege voor de regerend landskampioen uit Londen, een mooi resultaat tegen een lastige tegenstander.

