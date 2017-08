KNVB beker: Feyenoord treft ADO, PSV en Ajax naar zaterdagamateurs

Zaterdagavond is er geloot voor de eerste ronde van de KNVB beker, hier komen PSV en Ajax het beste uit de bus tegen amateurs.

Het Amsterdamse Ajax mag naar de derde divisionist uit Scheveningen, daar waar rivaal PSV ook naar een zaterdag hoofdklasser mag en SDC Putten treft. Regerend landskampioen Feyenoord had een lastigere loting met ADO Den Haag in de eerste ronde in de eigen kuip.

Ook bekerwinnaar Vitesse treft een zaterdag hoofdklasser en heeft AVV geloot in de eerste ronde van de beker.

Hieronder het totale overzicht van de loting eerste ronde KNVB Beker.

🏆 | De volledige loting voor de eerste ronde van de KNVB Beker, uiteraard weer LIVE te zien bij FOX Sports. #knvbbeker pic.twitter.com/5yz59bo8i9 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 26 augustus 2017

