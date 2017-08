Ronald Koeman is vastberaden om Jamie Vardy van Leicester City over te nemen, na het vertrek van zijn eerste spits Romelu Lukaku bij Everton.

Vervolg: Koeman hoopt op kampioenenspits van Leicester City

Vardy werd 2 seizoenen terug verbazingwekkend kampioen met Leicester City, daarna ging het bergafwaarts met de club. Echter lijkt de club weer helemaal op te leven.

Everton heeft geld zat na het miljoenenvertrek van de Engelse spits richting Manchester United, de speler leverde ruim 84 miljoen euro op en dus kan er goed geld worden uitgegeven om de oud-kampioen van de Premier League richting het Everton uit Liverpool te halen. Vardy is nog steeds een hele grote naam in Engeland, met al 2 goals uit 3 wedstrijden is de spits geen eendagsvlieg te noemen.

Koeman denkt dat Leicester te paaien is vanaf 40 miljoen euro, dat moet te doen zijn aangezien Leicester genoeg spitsen heeft staan ter vervanging.

Koeman hoopt op kampioenenspits van Leicester City

Een korte samenvatting: Ronald Koeman is vastberaden om Jamie Vardy van Leicester City over te nemen, na het vertrek van zijn eerste spits Romelu Lukaku bij Everton..