FC Twente wil voormalig Zwolle-verdediger

FC Twente zou zich willen versterken met Thomas Lam. De 23-jarige Nederlands-Finse verdediger staat onder contract bij het Engelse Nottingham Forest en moet Joachim Andersen (Sampdoria) opvolgen in Enschede, zo meldt de krant Tubantia.

Lam, international van Finland, vertrok vorig jaar zomer van PEC Zwolle naar Nottingham. In eerste instantie speelde hij nog veel voor de club uit het Championship, maar sinds februari kwam Lam niet meer aan de bak. Dit seizoen speelde hij ook nog niet.





De mandekker doorliep een deel van de jeugdopleiding van AZ en speelde 6 competitieduels voor de Alkmaarders. De in Amsterdam geboren Lam vertrok in 2014 naar Zwolle. Daar kwam Lam tot 60 competitieduels en vier goals, waarna hij medio 2016 transfervrij naar Nottingham Forest trok. Bij die club kwam hij tot negentien competitieduels en 2 goals.

