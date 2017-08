Kasper Dolberg is een serieuze optie voor het Duitse Borussia Dortmund, hij kan daar herenigd worden met de oud Ajax-coach Peter Bosz, die daar vorig seizoen uitermate succesvol was.

Vervolg: Bosz laat weten dat Dortmund inderdaad in de race is om Dolberg

Dolberg werd onder Bosz één van de grootste talenten van de Europese velden en kreeg al gelijk een miljoenenstempel op zich gedrukt. Bosz was altijd een groot liefhebber van de speler en heeft zijn loopbaan de goede kant op geduwd.

Na het vertrek van Ousmane Dembélé richting FC Barcelona voor minimaal 105 miljoen is de financiële positie van de club natuurlijk beter dan ooit, dat zorgt ervoor dat Dolberg voor minimaal 50 miljoen euro weg kan richting Dortmund, de club kan dat nu dus ook nog eens lachend neerleggen. Bosz kan de spits wellicht weer aan de praat krijgen na een matige seizoenstart bij Ajax. De spits moet vooral toekijken hoe Klaas-Jan Huntelaar de leiding neemt en de Deense speler moet er eigenlijk achteraan huppelen.

Bosz heeft dus bevestigd dat er interesse is in hem, hij zei dat het wel even afwachten is of er nog wat gebeurt rondom de deal.

Dolberg is bij Ajax tot nu goed voor 23 goals in 54 wedstrijden.

