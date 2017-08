Duitse krant BILD: Ajax-spits Dolberg kandidaat bij Dortmund

Ajax-spits Kasper Dolberg wordt genoemd als een mogelijke versterking van Borussia Dortmund. Volgens het Duitse Bild is de Deen (19) in beeld bij de Duitse topclub, waar Peter Bosz de trainer. Bild noemt Dolberg als één van de mogelijke opvolgers van Ousmane Dembélé.

Dortmund verkocht Dembélé aan FC Barcelona en Dortmund moet nu dus op zoek naar een vervanger. De club richt zich daarbij op een jonge speler, die zich nog flink kan ontwikkelen en vervolgens eventueel voor veel geld verkocht kan worden, zoals bij Dembélé is gebeurd. Die werd voor 105 miljoen euro verkocht. Door bonussen kan Dortmund nog eens 43 miljoen euro vangen.





Bosz kent Dolberg nog goed uit zijn tijd bij Ajax. Dolberg heeft als voordeel dat hij in de spits kan spelen, maar ook op links. Volgens BILD past Dolberg goed in het profiel van de topclub. De Duitse krant weet ook dat Dortmund flink in de buidel moet tasten voor Dolberg, ook omdat Ajax al een bod van vijftig miljoen euro op Dolberg van AS Monaco afwees.

