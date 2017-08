Jens Toornstra (28) is aan zijn vierde seizoen bij Feyenoord en is zodoende één van de meest ervaren spelers in de selectie van de regerend landskampioen. De middenvelder vindt echter niet dat hij daardoor een leidende rol op zich moet nemen.

Vervolg: Toornstra blijft zichzelf en geeft liever geen leiding

‘Ik ben geen natuurlijke leider en wil dat ook helemaal niet per se zijn. Ik blijf gewoon mezelf en ga nu niet meer op de voorgrond treden of mensen neerzetten. Ik blijf liever mezelf. Dan komt het vast goed’, zei Toornstra tegen de NOS. Mede door het vertrek van Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Rick Karsdorp (AS Roma) en Dirk Kuyt (gestopt), is de rolverdeling anders in de groep.





Middenvelder Karim El Ahmadi is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. ‘Karim vervult zijn rol als aanvoerder goed. Natuurlijk is er een nieuwe dynamiek, maar de sfeer is nog steeds dezelfde en we zijn nog steeds hongerig. We weten wat het kampioenschap heeft losgemaakt en willen dat nog een keer’, aldus Toornstra.

Toornstra blijft zichzelf en geeft liever geen leiding

Een korte samenvatting: Jens Toornstra (28) is aan zijn vierde seizoen bij Feyenoord en is zodoende één van de meest ervaren spelers in de selectie van de regerend landskampioen. De middenvelder vindt echter niet dat hij daardoor een leidende rol op zich moet nemen..