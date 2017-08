Ajax richt pijlen op twee Zuid-Afrikaanse spelers

Ajax wil twee Zuid-Afrikaanse spelers overnemen van de zusterclub Ajax Cape Town. Soccer Laduma meldt zaterdag dat de Amsterdammers twee talenten willen weghalen uit Afrika. Het is al enige tijd geleden dat er een speler van Cape Town naar Nederland trok, maar daar gaat nu dus mogelijk weer verandering in komen.

Thulani Serero (nu Vitesse) was in 2011 de laatste die de oversteek maakte, maar nu vertrekken mogelijk Dean Solomons en Leo Thethani naar Ajax. Volgens Soccer Laduma wil Ajax Solomons en Thethani nog deze transferperiode naar Amsterdam halen. Solomons is een zeventienjarige verdediger en Thethani is een negentienjarige aanvaller, die vooral aan de rechterkant speelt.





Solomons en Thethani maakten de laatste jaren indruk in de jeugdelftallen bij Ajax Cape Town en sloten deze zomer aan bij de eerste selectie van Ajax Cape Town. Beide spelers zijn ook opgeroepen voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika onder 20.

