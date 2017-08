PSV richt pijlen op Argentijn Gomez

PSV gaat ervan uit dat Santiago Arias deze transferperiode nog vertrekt uit Eindhoven. De ploeg heeft daarom zijn pijlen gericht op een Argentijnse rechtsback, namelijk Jose Luiz Gomez. De 23-jarige verdediger speelt bij Club Atlético Lánus, maar die club wees een eerste bod van PSV af.

De Colombiaan Arias vertrekt waarschijnlijk naar Swansea City en dus heeft PSV een vervanger nodig. Volgens TyC Sports heeft PSV reeds een bod op Gomez gedaan, maar zijn club Lánus gooide dit bod direct in de prullenbak. De kans is groot dat PSV zich echter weer spoedig meldt met een nieuw bod.





Gomez maakte in juni zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië en speelt sinds januari 2016 voor Lánus, dat hem toen op huurbasis overnam van Racing Club. Onlangs nam Lánus hem over voor 2 miljoen euro. Gomez speelde eerder ook voor San Martin.

