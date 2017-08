José Mourinho is duidelijk in zijn spitsenkeuze bij Manchester United: Romelu Lukaku blijft voor Zlatan Ibrahimovic in de pikorde. Ook talent Marcus Rashford staat hoger op de lijst.

Vervolg: Mourinho houdt Lukaku aan als eerste spits na komst Zlatan

Mourinho liet eerder deze week al weten dat Ibrahimovic nog niet op oorlogssterkte is en dus de komende tijd nog langzaam op moet bouwen, echter lijkt ook na die revalidatie de nieuwe aanwinst van Everton – Romelu Lukaku – gewoon eerste spits te blijven. ‘Als Zlatan laat zien dat hij de beste is, dan speelt hij, als hij dat niet laat zien zit hij op de bank, zo is het leven.’

Duidelijke taal dus van de Portugees die vooral lovend is over de terugkeer van zijn Zweedse vedette bij Manchester United. De spits is alweer 35 jaar en lijkt nog niet aan stoppen te denken, wat wel werd gedacht na zijn blessure die ervoor zorgde dat hij maanden uit de roulatie was.

Lukaku werd eerder deze zomer voor ruim 85 miljoen overgenomen van Ronald Koeman's Everton en heeft sindsdien elke keer zijn waarde laten zien.

Mourinho houdt Lukaku aan als eerste spits na komst Zlatan

Een korte samenvatting: José Mourinho is duidelijk in zijn spitsenkeuze bij Manchester United: Romelu Lukaku blijft voor Zlatan Ibrahimovic in de pikorde. Ook talent Marcus Rashford staat hoger op de lijst..