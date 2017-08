De 21-jarige Milot Rashica uit het voormalige Joegoslavië is erg in trek in Italië, de speler laat al een tijdje zien bij Vitesse dat het zeker geen slechte voetballer is.

Vervolg: Serie A heeft het voorzien op Kosovaarse Vitessenaar

En dat zouden meerdere Europese clubs inmiddels ook door hebben, onder meer Napoli ziet het wel zitten in de flankspeler die zowel op links- als rechtsbuiten uit de voeten kan. Toevallig zoeken ze bij Napoli voor in de breedte naast José Callejón nog een nieuwe rechtsbuiten, een droomtransfer kan dus snel gemaakt zijn.

In de zomer van 2015 nam Vitesse de speler over van Kosova Vushtrri, de speler heeft ook dit seizoen zijn waarde alweer bewezen met een goal en een assist.

Serie A heeft het voorzien op Kosovaarse Vitessenaar

Een korte samenvatting: De 21-jarige Milot Rashica uit het voormalige Joegoslavië is erg in trek in Italië, de speler laat al een tijdje zien bij Vitesse dat het zeker geen slechte voetballer is..