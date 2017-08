Groot talent Feyenoord kiest voor Bayern München

De 16-jarige Joshua Zirkzee heeft besloten de jeugd van Feyenoord te verlaten, na een paar weken stage lopen bij onder meer Benfica en Everton heeft de speler eindelijk een club gevonden. De spits werd ook felbegeerd door clubs uit Engeland maar heeft uiteindelijk gekozen voor de ‘traditionsverein’ FC Bayern München.

FC Bayern zag het wel zitten in de speler die veel indruk maakte in de jeugd van ADO en Feyenoord. Feyenoord zag het destijds al zitten in de speler en nam hem zo snel mogelijk over. Veel lol hebben ze dus niet gehad van de jongen, die nu dus richting de wereld van geld en grote namen vertrekt.

Bij Feyenoord hadden ze een heel plan klaarliggen voor de speler, hij zou binnen 2 jaar al in het eerste van Feyenoord staan. Echter kon Zirkzee een belletje van München moeilijk weigeren, een keuze die voor velen te begrijpen is.

Zirkzee tekent voor drie jaar en hoopt op grote successen bij de club.

