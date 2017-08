Van der Wiel gaat voor kleiner avontuur bij Italiaanse middenmoter

Gregory van der Wiel gaat bij Cagliari vechten om weer international te worden bij het Nederlands Elftal, de rechtsachter koos opzettelijk voor een flinke ‘downgrade’ om weer op te gaan vallen.

Van der Wiel kan namelijk bij een club als Cagliari in de Serie A weer opleven, het Italiaanse voetbal is op een mooi niveau en toch een stuk rustiger dan in Frankrijk of in Turkije. De speler raakte in beide landen uit de gratie en het was lang zoeken voordat hij een nieuwe club had gevonden. In Nederland zou Ajax nee hebben gezegd en AZ leek het meest serieus in de markt te zijn, zij haalden echter Ricardo van Rhijn op huurbasis terug naar de Eredivisie vanuit Club Brugge.

De 29-jarige speler hoopt op een mooi avontuur, hij heeft namelijk voor drie seizoenen getekend bij de club uit Sardinië.

