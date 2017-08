Oranje bondscoach Dick Advocaat maakte vrijdag om 12.00u zijn definitieve selectie bekend, waar Oranje volgende week eerst tegen Frankrijk aantreedt en daarna tegen Bulgarije.

Van Persie en Van Beek in selectie bij Oranje

De 24-koppige selectie van Advocaat kent enkele verrassingen, zo werd Robin van Persie opgenomen in de definitieve selectie van Oranje. Ook Ajacied Donny van de Beek maakt daar deel van uit.

Het lijstje met de afvaller zijn: Bruno Martins Indi (Stoke City), Davy Klaassen (Everton), Jens Toornstra (Feyenoord), Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Jürgen Locadia (PSV) en Jeremain Lens (Besiktas).

Verrassend genoeg mochten Karim Rekik (Hertha BSC) heeft de schifting wel overleefd, evenals Marco van Ginkel (PSV) en Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion wel blijven bij de selectie van Advocaat.

Virgil van Dijk ontbreekt wegens te weinig speelminuten bij Southampton en Davy Klaassen is bij Everton geblesseerd (voetblessure). Donderdag mag Oranje in Stade de France de cruciale wedstrijd tegen Frankrijk spelen, alleen bij winst telt Oranje nog mee richting de plaatsing van het WK 2018 volgend jaar zomer in Rusland.

3 september volgt dan het thuisduel tegen Bulgarije, mocht Oranje verliezen van Frankrijk moet het zich richten op de tweede plek wat recht geeft op een play off wedstrijd.

