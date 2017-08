Vrijdagmiddag is de loting voor de Europa League verricht, voor Vitesse absoluut geen gemakkelijke opgave aankomend seizoen.

Vervolg: Loodzware loting Vitesse in Europa League avontuur

Vitesse is vrijdagmiddag in de loting voor de groepsfase van de Europa League gekoppeld aahet Franse Nice, het Belgische Zulte en het Italiaanse Lazio Roma. Een loodzare loting voor Vitesse, wat aankomend seizoen als enige ploeg in de Europa League uitkomt.

De nummer 3 van Frankrijk heeft afgelopen zomer Wesley Sneijder naar Nice gehaald, de ploeg versloeg Ajax al op weg naar het Europa League toernooi. De Italiaanse nummer 3 Lazio kent Stefan de Vrij en Ricardo Kishna in de selectie, daar kwam afgelopen week ook nog Hoedt bij.

De Belgische club Zulte Waregem is voor Vitesse de enige niet bekende ploeg in de groepsfase van de Europa League.

Loodzware loting Vitesse in Europa League avontuur

Een korte samenvatting: Vrijdagmiddag is de loting voor de Europa League verricht, voor Vitesse absoluut geen gemakkelijke opgave aankomend seizoen..