Aanvoerder Joel Veltman van Ajax kon na afloop van het verloren duel tegen Rosenborg maar amper zijn emoties de baas zijn, een 3-2 verlies betekende vroegtijdige uitschakeling voor Ajax.

Vervolg: Zwaar geëmotioneerde Veltman kan er met zijn gedachte niet bij

'We begonnen goed aan de wedstrijd, maar dan krijgen we hem tegen. Na rust pakten de omzettingen goed uit en kwamen we op 2-1. Dan heb je verdomme nog een kwartier te spelen… Die derde maakt me geen reet uit, maar die tweede mag echt niet vallen,' liet een zwaar geemotioneerde Veltman weten tegenover FOX.

Toen Keizer de spits Dolberg wisselde voor een verdediger, ging het mis volgens Veltman. 'Ik snapte de wissel wel. We gingen controlerend spelen, maar vrij snel na die wissel valt de goal.'

'Ik ging toen op het middenveld spelen, maar al sta ik in de spits, die 2-2 mag gewoon nooit vallen. Ik ga nu niet naar mensen wijzen, maar we hebben als team gefaald. We kwamen zo ver door de 2-1 te maken, maar als dan redelijk laat die 2-2 valt, is dat wel een mentale klap.'

Dit seizoen net als PSV dus geen Europees voetbal voor de Amsterdammers, een bittere pil. 'Geen Europees voetbal, het is ongelofelijk. Ajax speelde voor het laatst niet Europees toen ik nog niet geboren was. Kan je nagaan wat een klap dit is. Het worden lange weken.'

