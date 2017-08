Ook Ajax zet streep door Europa League na blamage tegen Rosenborg

Waar de verliezend finalist van vorig seizoen afdroop, weet het dit seizoen niet eens de Europa League te halen. Een verliespartij tegen Rosenborg betekende einde verhaal Ajax in Europa.

BK Rosenborg wist vorige week in de Arena met 1-0 te winnen van Ajax, waar de Amsterdammers een lastige kluif kregen om het recht te breien in het returnduel. En opnieuw was het Ajax dat het onderspit delfde, een 3-2 winst van Rosenborg op Ajax betekende uitschakeling voor Keizer en Co.

Na een klein halfuur kwam Rosenborg op voorsprong, de defensie van de Amsterdammers stond totaal verkeerd, waardoor Nicklas Bendtner makkelijk kon binnenkoppen.

De paniek sloeg toe bij de Amsterdammers, Kluivert viel geblesseerd uit en de Amsterdamse grootmacht kon niet meer voetballen. Ajax mocht zelfs van geluk spreken dat Nicklas Bendtner niet voor rust al het slot op het duel gooide.

In de rust werd Van Beek gewisseld voor Huntelaar, waardoor Ajax in het tweede bedrijf meer druk kon uitoefenen en aan voetballen toekwam. Veltman maakte zijn fout goed uit de eerste helft door Younes te bedienen en de gelijkmaker te laten aantekenen. Nog een minuut later was het de Duitser die Schone ook liet scoren en Ajax zelfs op voorsprong zette.

Toch bleef het voor Ajax uitkijken geblazen, de counters van Rosenborg waren levensgevaarlijk en het middenvelder van Ajax kon er niet goed uit voetballen. Een ingeslingerde voorzet ging aan De Ligt en Viergever voorbij, waarna Samuel Adegbenro kon binnenkoppen en de 2-2 aantekende.

Ajax moest nog op zoek naar een doelpunt, maar op zoek naar de goal was het Rosenborg dat toesloeg. Adegbenro speelde Veltman simpel uit en liet Ajax gedesorienteerd achter. Einde verhaal voor Keizer in de Europa League.

