PSG smijt weer met geld, nu met 150 miljoen voor Mbappé

Afgelopen maand was het PSG wat de voetbalwereld op haar grondvesten liet trillen met de komst van Neymar, een bedrag van 222 miljoen euro werd neergelegd voor de komst van de Braziliaan. Maar nu wordt er weer een megabedrag neergelegd.

La Parasien en L'equipe laten donderdagochtend weten dat PSG en AS Monaco zo goed als een akkoord hebben bereikt over Kylian Mbappé. Voor de komst van Kylian Mbappé moet PSG een slordige 150 miljoen euro neerleggen, daarbij wil AS Monaco er nog een speler bij.

De Franse kampioen laat Mbappé gaan mits het Draxler, Pastore of Lucas Moura ervoor terugkrijgt plus de 150 miljoen euro. Welke van de drie spelers naar AS Monaco verhuist is nog het enige opstakelstuk in het sluiten van de transfer.

