Ajax is in gesprek met het Engelse Newcastle United, het zou de 28-jarige middenvelder Siem de Jong weer opnieuw in de armen willen sluiten.

Vervolg: Keizer over Siem de Jong: 'We willen hem er graag bij hebben'

Ajax trainer Keizer bevestigde woensdagavond in de persconferentie dat Ajax in gesprek is met Newcastle, ook heeft Keizer een persoonlijk gesprek gevoert met de 28-jarige middenvelder.

'Wij hebben onze opties bekeken. Siem is een oud-Ajacied en dus makkelijk in te passen. Mijn gesprek met hem was puur informatief van beide kanten. Ik gaf aan hoe ik het zie, hij gaf aan hoe hij het zag, meer is er nog niet gebeurd. Zulke gesprekken heb ik wel vaker met een speler, om te kijken of hij beschikaar is.'

Voor Keizer is de komst van Siem een oplossing, na het wegvallen van Nouri en de transfer van Klaassen. 'Het is simpel: we hebben vijf middenvelders, Daley Sinkgraven is geblesseerd, dus moet er één bij. Er moet een speler bij komen die de concurrentie aangaat, daar zijn we voor aan het kijken.'

Keizer ging ook dieper in op het gesprek met Siem, 'Als trainer en speler kun je vrij simpel op één lijn komen. Zeker met zo'n speler. Ik wilde weten over zijn fitheid en mentale gesteldheid, hoe zijn voorbereiding verlopen is. Hij wilde weten hoe wij trainen, waar we mee bezig zijn en hoe de selectie in elkaar zit. Daarna zijn we in goed overleg uit elkaar gegaan. Hij gaat nadenken, ik ga het bij Ajax bespreken. We hebben het besproken en wat ons betreft komt hij erbij, maar het is niet zo makkelijk om hem zomaar weg te halen uit Engeland.'

Keizer over Siem de Jong: 'We willen hem er graag bij hebben'

Een korte samenvatting: Ajax is in gesprek met het Engelse Newcastle United, het zou de 28-jarige middenvelder Siem de Jong weer opnieuw in de armen willen sluiten..