Invaller Bas Dost helpt Sporting Lissabon aan ruime zege en CL ticket

De Portusese grootmacht Sporting Portugal heeft de groepsfase van de Champions League weten te bereiken, een 5-1 zege op FCSB was woensdagavond voldoende.

Het heenduel in Portugal tussen Sporting Portugal en FCSB eindigde onbeslist in een doelpuntloze remise, maar woensdagavond werd het nietige FCSB overlopen door Bas Dost en zijn collega's. Een 1-5 zege volstond om zich donderdagavond te mogen melden voor de loting van de groepsfase Champions League.

Jorge Jesus kreeg boven Bas Dost de voorkeur in de spits, en dat terwijl de Nederlander afgelopen weekend tweemaal trefzeker was. Maar na 13 minuten was het Jesus die de score al opende voor de Portugezen, nu had Steau Boekarest nog minimaal 2 doelpunte nodig.

Binnen 7 minuten na de openingsgoal was het echter alweer gelijk, Júnior Morais tekende voor de gelijkmaker. Deze stand bleef staan tot het hele uur, daarna viel Bas Dost in voor de Portugezen. Een minuut na zijn invalbeurt trok Marcos Acuña met de 1-2 de stand voor de Portugezen weer in het voordeel.

Daarna ging het hard en was het verzet gebroken, vier minuten na de 1-2 was het Gelson Martins die de bal in de verre hoek liet verdwijnen. Een kwartier voor tijd was invaller Dost met de 1-4 de kers op de taart, zijn 29e doelpunt voor de Portugezen in zijn laatste 25 wedstrijden.

