UPDATE: Luuk de Jong en Frans Bordeaux al persoonlijk tot een akkoord

Bij het Franse Girondins de Bordeaux willen ze naast de A-spits Diego Rolán nog een nieuwe spits erbij halen, de Nederlandse PSV’er Luuk de Jong wordt nu genoemd in de Franse pers, waaronder L’Equipe.

PSV aanvaller Luuk de Jong is persoonlijk rond met de Franse middenmotor Bordeaux, de bal ligt nu bij de clubs die tot een overeenstemming moeten komen voor de overgang. Het Franse nieuwsblad L'equipe bracht eerder al naar buiten dat het zou gaan om een bedrag om en nabij 6 miljoen euro.

En volgens L’Equipe moet de spits Bordeaux toch nog zeker 6 miljoen euro kosten. PSV hoopt er echter meer geld aan over te houden, aangezien ze – met het naderen van de transferdeadline – veel geld moeten uitgeven om een geschikte opvolger te halen. Bij de Franse middenmoter is de spits meer een optie voor in de breedte naast Rolán uit Uruguay en Gaëtan Laborde, de Fransman die dit seizoen altijd speelde.

De Jong zal in ieder geval zijn vorm moeten herpakken, of dat nu in Nederland of in een ander land is, anders is het krediet van de 26-jarige speler snel op en mag hij weer zijn biezen pakken.

Eerder in deze transfer window liep de speler al een transfer richting het Duitse Hannover 96 mis, de club leek er maar niet uit te komen met het Eindhovense PSV. Phillip Cocu wil hem in ieder geval niet graag kwijt, aangezien hij het dan uit Jürgen Locadia moet zien te krijgen, die als spits bij PSV nog geen potten wist te breken.

Bordeaux staat na 3 speelrondes op 1 zege en 2 gelijke spelen. De club mag met een talentvolle selectie hopen op Europees voetbal.

