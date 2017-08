Hakim Ziyech keert terug in nationaal elftal van Marokko

Hakim Ziyech die zijn laatste interland voor Marokko in oktober 2016 speelde, is weer opgenomen in de selectie van Marokko. De Marokkaanse ploeg speelt volgende week de kwalificatiewedstrijd tegen Mali. De verwachting is dat Ajacied Hakim Ziyech in de basis begint.

Nadat Hakim Ziyech in Januari geen uitnodiging kreeg voor de Africa-cup, gaf hij aan dat hij niet meer onder bondscoach Renard wilde spelen. Maar nadat Ziyech vorige week een gesprek had gehad met de nieuwe bondscoach, stelt hij zich nu alsnog beschikbaar voor de Marokkaanse ploeg.

Ook spelers als Karim el Ahmadi (Feyenoord), Mimoun Mahi (fc Groningen) en Nordin Amrabat (Watford) kregen een uitnodiging voor de komende duels. Alleen Yassin Ayoub en Sofyan Amrabat (fc Utrecht red.) werden niet tot de definitieve selectie toegelaten. Zij kregen wel een kans in de voorselectie, maar drongen niet ver genoeg door om bij deze duels deel uit te maken van de selectie.

