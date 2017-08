El Kayati, de verrassing bij Ado van vorig seizoen keert vandaag terug bij Ado den Haag. De 28-jarige middenvelder werd vorig seizoen in de winterstop gehuurd van Queens Park Rangers en komt nu definitief over.

Vervolg: El Kayati terug op het oude nest bij ADO Den Haag

De Rotterdammer maakte vorig seizoen in 12 duels 5 goals, waarvan er een aantal zorgde voor de volle winst. De verwachtingen liggen dus hoog bij de club van Alfons Groenendijk en er word veel verwacht van deze toch onbekende sleutelspeler.

Het Engelse QPR heeft El Kayata laten geen, de Rotterdammer kon in de Engelse 2e divisie niet aarden en keert terug naar het oude nest. Waar bij ADO en Groenendijk zijn komst meer dan welkom is, de club uit Den Haag staat na twee duels stijf onderaan in de Eredivisie en wist nog geen punt bij elkaar te sprokkelen.

El Kayati terug op het oude nest bij ADO Den Haag

Een korte samenvatting: El Kayati, de verrassing bij Ado van vorig seizoen keert vandaag terug bij Ado den Haag. De 28-jarige middenvelder werd vorig seizoen in de winterstop gehuurd van Queens Park Rangers en komt nu definitief over..