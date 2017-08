Transferrecord ruim verbroken door Premier League clubs

De transfer van Neymar naar Paris Saint Germain ging over een mega bedrag maar in Engeland kunnen ze er ook wat van. De Engelsen breken een transfer record dat vorig jaar pas neergezet werd. Het lijkt dus steeds gekker te worden in de voetbalwereld.

Het Engelse transfer record dat vorig jaar op 1,28 miljard stond werd deze week overtroffen door de transfer van onze eigen Wesley Hoedt. Hoedt die deze week de overstap van Lazio Roma naar Southampton maakte voor 15 miljoen,zorgde voor een nieuw record en dat terwijl de deadline nog niet is verstreken.

Andere mega aankopen van vooral beide clubs uit Manchester zorgden voor een aardige boost richting het oude record. Manchester City staat op de eerste plek met 221,5 miljoen aan nieuwe spelers, en daar onder Manchester United met 145,8 miljoen aan transfer geld. Ook de verassende 3e Everton gaf al veel geld uit, zei kwamen tot nu toe op 139,9 miljoen.

De transfermarkt is nog een week open en dus zal het record nog flink aangedikt worden.

