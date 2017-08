Wayne Rooney die 119 interlands voor Engeland speelde en 53 goals maakte voor zijn land stopt definitief. De huidige spits van Everton maakte het nieuws bekend via verschillende kanalen en bedankte de fans daar voor hun steun en toeverlaat. Ook laat hij weten dat een droom is uitgekomen.

Vervolg: 31-jarige Wayne Rooney houdt het voor gezien als International

De Engelsman maakte in November 2003 zijn eerste interland goal tegen Noorwegen en kwam in zijn loopbaan als international uit op 3 EK's en 3 WK's. Ook was hij sinds 2014 de aanvoerder van de Engelse ploeg.

De afgelopen week werd Rooney nog gevraagt om bij de selectie te komen voor de aankomende kwalificatie duels, maar na een aantal gesprekken met o.a Ronald Koeman bleek dat Rooney zijn keuze al had gemaakt.

De meest logische vervanger van Rooney is Harry Kane die word beschouwd als een groot talent in Engeland. Met het scoringsvermogen zit het dus wel goed in Engeland.

