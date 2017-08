FIFA opent onderzoek naar 26 miljoen bonus voor vader Neymar

Volgens de vader van Neymar heeft hij nog recht op een flinke loyaliteitsbonus, waar het bedrag tegen de 30 miljoen aanloopt.

De vader van Neymar kreeg een loyaliteitsbonus toegewezen toen Neymar jl oktober zijn contract verlengde bij FC Barcelona, een klein jaar later vertrok de Braziliaan alsnog naar het Parijse PSG. Hierdoor lijkt de loyaliteitsbeloning nog steeds niet uitbetaald door de Catalaanse grootmacht.

De vader van Neymar beweert dat hij nog een bonus van 26 miljoen moet ontvangen van de Catalaanse grootmacht, omdat Neymar op 31 juli 2017 nog bij de Catalaanse grootmacht speelde.

De club weigert echter om deze bonus alsnog over te maken omdat er nog enkele aanvullende voorwaarden zijn. Via Sky Sports laat de FIFA weten het onderzoek te openen. 'Hierdoor zijn we niet in staat om hier nog op te reageren.'

Woordvoerder Josep Vives van FC Barcelona liet weten dat een van de voorwaarden was dat Neymar niet voor 31 juli met andere clubs mocht onderhandelen, hierbij moest Neymar repect tonen aan FC Barcelona. Daarbij zijn door beide partijen afspraken gemaakt dat de bonus niet voor september betaald zou worden.

Deze zaak staat helemaal los van de zaak van FC Barcelona, dat de club 9 miljoen euro terugeist van Neymar door contractbreuk.

