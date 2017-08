Duits coach Thomas Tuchel wordt gelinkt aan het Engelse Chelsea FC, momenteel daar staat de Italiaanse conte Conte nog aan het roer.

Vervolg: Chelsea wil Luis Enrique of Tuchel als opvolger Conte

De Duitse coach Thomas Tuchel wordt gelinkt aan het Londense Chelsea FC van Conte, de Duitser moet op lange termijn Conte gaan vervangen bij de regerend landskampioen. Het Duitse BILD weet dat woensdagochtend te melden.

Marina Granovskaya, de rechterhand van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich zou graag afwillen van de Italiaan Conte. Dit omdat Conte de gehele situatie rondom Diego Costa verkeerd heeft ingeschat en dat hem ten laste wordt gelegd.

De aanvaller, die afgelopen seizoen 20 goals maakte en daarbij een groot aandeel had in de titel van Chelsea, kreeg per sms te horen dat hij niet meer nodig was bij Chelsea FC. Hierdoor is er veel ophef ontstaan rondom Costa en Conte.

Chelsea is het nieuwe seizoen inmiddels matig begonnen, zo werd er verloren van laagvlieger Burnley in het openingsduel, maar ging het tweede duel tegen Tottenham wel ter nauwernood om in winst. Zo lijken Tuchel en ook Luis Enrique genoemd als mogelijke opvolgers van Conte bij Chelsea.

