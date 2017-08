PSG baalt van situatie FC Barcelona rondom transfer Neymar

FC Barcelona liet dinsdag weten nog miljoenen te willen zien na de megatransfer van Neymar, de Catalaanse grootmacht liet weten dat de Braziliaan contractbreuk heeft gepleegd.

De Catalaanse grootmacht liet via een officieel statement weten dat Neymar contractbreuk heeft gepleegd, hierdoor wil FC Barcelona nog 9 miljoen euro zien van Neymar door zijn overstap naar PSG.

Neymar verlengde in oktober jl nog zijn contract tot medio 2021 bij FC Barcelona, hiervoor ontving hij een bonus van ruim 9 miljoen euro. Dat bedrag wil FC Barcelona terug, plus nog eens 10 procent ter compensatie voor zijn vroegtijdige vertrek.

PSG laat een dag later via een statement weten dat zowel de club als Neymar zelf van geen kwaad bewust is. Het lijkt dan ook een uitgesloten zaak dat PSG de miljoenen gaat terugbetalen.

