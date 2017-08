Ajax heeft een megabod van AS Monaco op spits Kasper Dolberg afgewezen. De Franse topclub wil zeer ver gaan voor de negentienjarige Deen, maar Ajax wil hem absoluut behouden. De clubleiding van de Amsterdammers wordt echter getest, daar Monaco veel geld voor Dolberg wil betalen.

Vervolg: Ajax zegt nee tegen bod van boven 50 miljoen op Dolberg

Monaco is nog in gesprek met Paris Saint-Germain over Kylian Mbappé en het toptalent moet worden opgevolgd door Dolberg. Volgens De Telegraaf heeft Monaco een officieel bod van meer dan 50 miljoen euro gedaan op Dolberg. Ajax verkocht echter resoluut een 'nee' aan de Fransen.

Ajax verkocht onlangs al Davinson Sánchez voor ca. 40 miljoen euro aan Tottenham Hotspur en wil de selectie niet verder uitkleden. De vraag is echter bij zijn standpunt blijft en nee blijft zeggen tegen boden op Dolberg, hoe hoog dat bedrag ook mag zijn. Het is niet bekend hoe Dolberg in een eventuele transfer naar Monaco staat en of hij donderdag tegen Rosenborg in de play-offs van de Europa League zijn laatste duel voor Ajax speelt, is ook onduidelijk. Vraag blijft nu echter wat Ajax doet als Monaco meer gaat bieden.

Ajax zegt nee tegen bod van boven 50 miljoen op Dolberg

Een korte samenvatting: Ajax heeft een megabod van AS Monaco op spits Kasper Dolberg afgewezen. De Franse topclub wil zeer ver gaan voor de negentienjarige Deen, maar Ajax wil hem absoluut behouden. De clubleiding van de Amsterdammers wordt echter getest, daar Monaco veel geld voor Dolberg wil betalen..