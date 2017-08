Ajax lijkt ver met terugkeer middenvelder Siem de Jong

Ajax gaat mogelijk snel voor een verrassing zorgen op de transfermarkt. Volgens De Telegraaf is de kans aanwezig dat Ajax Siem de Jong terughaalt naar Nederland. De 28-jarige middenvelderstaat nu nog onder contract bij Newcastle United en Ajax hoopt hem binnen 48 uur te contracteren.

Ajax-trainer Marcel Keizer zou daarmee de ervaren speler krijgen die hij graag wil. Het is dan de bedoelingdat De Jong samen met Klaas-Jan Huntelaar het elftal gaat leiden qua ervaring. De Jong speelde van 2007 tot en met 2014 al voor de hoofdmacht van Ajax. Hij kwam toen tot 168 competitieduels en 57 goals.

In 2014 trok hij naar Newcastle United, maar dat werd geen succes. Dit had mede te maken met blessures. De Jong kwam tot 22 competitieduels voor Newcastle. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis uit voor PSV, waarvoor hij zes keer scoorde in negentien competitieduels. Bij PSV had De Jong ook last van blessures.

