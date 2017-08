Frank de Boer kent eerste winst met Crystal Palace in League Cup

Waar Frank de Boer met zijn Crystal Palace in de Premier League na twee duels nog zonder punten is, lukte het hem wel om dinsdagavond in de League Cup winst te boeken.

Op Selhurst Park mocht Frank de Boer het met Crystal Palace het in de tweede ronde opnemen tegen Ipswich Town, waar een 2-1 overwinning met veel pijn en moeite over de streep werd getrokken.

Het duurde tot een kwartier voor tijd dat Crystal Palace op voorsprong kwam, James McArthur mocht het openingsdoelpunt voor zijn rekening nemen. En tien minuten voor tijd was het opnieuw James McArthur die zijn tweede van de avond maakte en het duel in het slot gooide.

Ipswich wist via Bersant Celina in de blessuretijd nog tegen te scoren, maar niet genoeg om Crystal Palace te laten wankelen. Frank de Boer is hierdoor naar de derde ronde van de League Cup.

