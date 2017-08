Ronaldo witheet en voelt zich gezocht na aanblijven schorsing

Het Spaanse tribunaal TAD liet dinsdagavond weten dat de schorsing van Ronaldo definitief blijft staan, de Portugese vedette werd in het terugduel van de Spaanse SuperCup met rood van het veld gestuurd.

Het hoger beroep van Real Madrid tegen de schorsing van Ronaldo heeft niks uitgehaald, de schorsing van Ronaldo van vijf duels blijft staan. Afgelopen weekend moest de Portugees het competitieduel met Deportivo laten gaan, waar ook de duels met Valencia, Levante en Real Sociedad aan zijn neus voorbij gaan.

'Onmogelijk om stil te blijven in deze situatie, vijf wedstrijden,' liet Ronaldo al eerder weten. 'Ik vind het overdreven en belachelijk. Het lijkt wel of ik achtervolgd word!" Na de beslissing van het Spaanse sporttribunaal dinsdag steekt de Portugees via sociale media zijn woede niet onder stoelen of banken: "Nog een onbegrijpelijke beslissing. Er wordt mij onrecht aangedaan. En zoals altijd kom ik sterker terug. Bedankt aan degenen die me hebben ondersteund.'

