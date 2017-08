Ajax moet donderdag in Noorwegen tegen Rosenborg een 1-0 achterstand wegpoetsen, de laatste strohalm voor de Amsterdammers om Europees voetbal af te dwingen.

Vervolg: Keizer: 'Kan me niet voorstellen dat Ajax geen Europees voetbal haalt'

Ajax trainer Marcel Keizer wil niks weten van een underdogpositie en wil koste wat kost Europees voetbal afdwingen in Noorwegen. De 3-1 overwinning van jl weekend op FC Groningen heeft Ajax enigzins houvast gegeven, 'Elke overwinning is een resultaat. Bij 0-1 heb je een verlenging en win je met elke andere stand dan ben je door,' aldus Keizer.

Ajax moet scoren in Noorwegen om minimaal een verlengen af te dwingen en geen Europees voetbal mis te lopen, 'Ik vraag me af of we de underdog zijn. Er zijn bijna geen wedstrijden bij Ajax dat je dat bent, dus nu ook niet. Door de score zou je kunnen zeggen dat Rosenborg een iets grotere kans heeft. We moeten laten zien dat we weer kansen kunnen creëren en die kunnen afmaken.'

De gemiste kansen in het thuisduel brak Ajax uiteindelijk op, dat moet Ajax in Noorwegen echt beter doen. 'Een snelle goal helpt wel mee. Maar geduld is ook belangrijk. Je moet niet jezelf voorbij lopen en meteen een goal tegen krijgen. We moeten ons normale spel spelen en niet veel anders doen.'

De opstelling gaf Keizer echter nog niet prijs, 'Het zou kunnen dat er een andere basiself het veld in wordt gestuurd. Er kunnen een paar vervangingen bij kunnen zitten, maar dat hoeft niet per se.'

De kansen op de Europese League schat Keizer in op 50/50, al weet hij dat de druk hoog zal zijn donderdag, 'Europees voetbal zonder Ajax en Ajax zonder Europees voetbal, dat kan niet. Dat is geen optie.'

