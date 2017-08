Frans Olympique Marseille heeft Celtic spits Moussa Dembélé in beeld

Het Franse Olympique Marseille heeft nog een wens voor deze transferzomer, een aanvallende versterking halen. Hierbij is het oog gevallen op Celtic aanvaller Moussa Dembélé.

Een uitstekend seizoen bij de Schotse recordkampioen heeft de aandacht doen trekken van vele Europese topclubs, Moussa Dembélé maakte het afgelopen seizoen 32 doelpunten in alle competities.

'Ik kan niets garanderen over wat gevoelig is, een moeilijk onderwerp. We zijn inderdaad actief op zoek naar een aanvaller,' liet de Marseille-voorzitter Jacques-Henri Eyraud tegen SFR Sport.'

'Dembélé is een jonge speler, met kracht, snelheid, hij is atletisch. Hij is een interessante speler. Sinds ik begon heb ik geprobeerd om te vermijden om voor de coach of de sportief directeur te praten. Ik heb mijn ideeën, ik spreek ze uit, maar ik spreek niet voor de coach. De genoemde namen zijn interessant, maar er zijn anderen.'

