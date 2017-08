Kenneth Perez allerminst overtuigd van klasse David Neres

FOX Sports analist en oud voetballer Kenneth Perez snapt niet waarom Ajax afgelopen winter de Braziliaan David Neres heeft gehaald, de club betaalde 14 miljoen voor Neres, maar de Braziliaan overtuigd maar niet.

Waar David Neres normaliter speelt, krijgen momenteel Cerny en Kluivert de voorkeur van Keizer, iets waar Kenneth Perez met de pet niet bij kan. 'Ik vind dat écht onbegrijpelijk. Helemaal omdat ik geen vleugje heb gezien van 'dit is een extra-ordinaire speler'. Totaal niet.'

'Hij heeft zelfs Marcel Keizer in zes weken niet kunnen overtuigen om eerder te spelen dan Kluivert en Cerny, die afgelopen zondag speelde. Dat vind ik opvallend voor een speler die zoveel gekost heeft.' Ajax betaalde 12 miljoen euro voor de komst van Neres, die in de toekomst nog meer moet gaan kosten.

De 20-jarige Braziliaan past wel in het beleid van Ajax, maar niet in het systeem van Keizer, 'Ze hebben een strategie, met een bepaald salarisplafond. Zoek maar iemand tussen de 25 en 28 in de Europese top die voor dat geld, het is al veel, wil voetballen. Ajax heeft een hoge standaard, want de spelers die Feyenoord haalt vindt Ajax te min.'

