B-speler AS Roma vertrekt op huurbasis richting Mexico

Juan Manuel Iturbe is te zacht bevonden voor AS Roma en dat is dan ook de reden dat de 24-jarige Argentijn uit Buenos Aires op huurbasis vertrekt richting het Mexicaanse Club Tijuana, laat de club weten.

Club Tijuana zag het wel zitten in de flankspeler die eigenlijk altijd uitgeleend wordt, dus besloten ze toe te happen. AS Roma heeft nooit echt veel plezier gehad aan de speler, die dus inmiddels voor de derde keer uitgeleend wordt. Tijuana wil de speler weer nieuw leven inblazen.

Iturbe kwam in het verleden uit voor FC Porto en River Plate. Na een redelijk eerste seizoen bij AS Roma ging het snel bergafwaarts.

