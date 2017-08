Marcel Keizer, trainer van Ajax, denkt erover na om op termijn Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar beiden een basisplek te geven. Zondag werd Dolberg gepasseerd ten faveure van Huntelaar in het duel met FC Groningen (3-1 winst). De ervaren Huntelaar was toen ook trefzeker.

Vervolg: Keizer wil Dolberg en Huntelaar samen in de spits

Keizer zou echter liever niet willen kiezen tussen beide spelers. Afgelopen seizoen was Dolberg bijvoorbeeld nog talent van het jaar in de Eredivisie, maar de laatste weken was Dolberg niet in vorm. Hierdoor kreeg de van Schalke 04 overgekomen Huntelaar de kans tegen Groningen. Keizer is echter duidelijk: ‘Je wilt eigenlijk het liefste al je doelpunten in het veld hebben staan.’





De trainer ziet dat nog niet in de komende wedstrijden gebeuren. ‘Dat is misschien iets voor lopende het seizoen. Het speelt niet voor de komende weken ofzo’, aldus Keizer tegen FOX Sports. Dolberg (19) scoorde vorig seizoen 16 keer in 29 competitieduels. Dit seizoen scoorde hij pas 1 keer in 350 officiële speelminuten voor Ajax. De 34-jarige Huntelaar scoorde 1 keer in 136 officiële speelminuten.

Keizer wil Dolberg en Huntelaar samen in de spits

Een korte samenvatting: Marcel Keizer, trainer van Ajax, denkt erover na om op termijn Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar beiden een basisplek te geven. Zondag werd Dolberg gepasseerd ten faveure van Huntelaar in het duel met FC Groningen (3-1 winst). De ervaren Huntelaar was toen ook trefzeker..