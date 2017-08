Feyenoord-technisch directeur Martin van Geel is zeer blij dat de club erin is geslaagd om Sam Larsson te contracteren. De 24-jarige Zweedse vleugelaanvaller tekende maandag een vierjarig contract bij Feyenoord, dat Larsson overnam van sc Heerenveen.

Vervolg: Feyenoord dolblij met Sam Larsson: 'Hij heeft specifieke kwaliteiten'

‘Sam is een welkome versterking, die onze selectie compleet maakt. Met zijn komst zijn nu alle posities dubbel bezet binnen onze spelersgroep’, aldus Van Geel op de website van Feyenoord. ‘Sam heeft specifieke kwaliteiten en is daardoor van toegevoegde waarde voor onze selectie. Hij is een ander type buitenspeler dan de buitenspelers die we al hadden. Dat biedt onze hoofdtrainer extra mogelijkheden.’





De drievoudig international van Zweden kwam sinds medio 2014 uit voor Heerenveen, dat hem toen kocht van IFK Göteborg. Voor Heerenveen speelde Larsson 92 competitieduels waarin hij 23 keer scoorde.



Feyenoord dolblij met Sam Larsson: 'Hij heeft specifieke kwaliteiten'

Een korte samenvatting: Feyenoord-technisch directeur Martin van Geel is zeer blij dat de club erin is geslaagd om Sam Larsson te contracteren. De 24-jarige Zweedse vleugelaanvaller tekende maandag een vierjarig contract bij Feyenoord, dat Larsson overnam van sc Heerenveen..